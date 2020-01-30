Oğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Oğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Oğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Oğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.


Hollanda takımlarından AZ Alkmaar altyapısında futbola başlayan Oğuzhan, daha sonra İngiliz ekibi Arsenal'in altyapısına transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu 20120-2013 sezonu başında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş kadrosuna dahil olmuştu.

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:49 
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