Son Dakika › Spor › Oğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor
Oğuzhan Özyakup Feyenood'da ilk antrenmanına çıktı
6 saat önce
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Hollanda takımlarından AZ Alkmaar altyapısında futbola başlayan Oğuzhan, daha sonra İngiliz ekibi Arsenal'in altyapısına transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu 20120-2013 sezonu başında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş kadrosuna dahil olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:49
Son Dakika Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!