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Oğuzhan Özyakup, Feyenoord kariyerine golle başladı
18 dakika önce
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'un gol attığı maçta Emmen'i 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'un gol attığı maçta Emmen'i 3-0 mağlup etti.
Ligin 21. hafta mücadelesinde Feyenoord, Emmen'i ağırladı.
Feyenoord'da ilk maçına çıkan Oğuzhan Özyakup, 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibin diğer gollerini 64. dakikada Nicolai Jörgensen ve 80. dakikada Luis Sinisterra kaydetti.
Feyenoord'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı milli oyuncu, 63. dakikada sahadaki yerini Renato Tapia'ya bıraktı.
Bu sonuçla Feyenoord puanını 40'a çıkarırken, Emmen 22 puanda kaldı.
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