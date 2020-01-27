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Oğuzhan Özyakup, Feyenoord yolunda
6 saat önce
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un Hollanda'nın Feyenoord Kulübü'ne kiralanması için görüşmelere başlandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un Hollanda'nın Feyenoord Kulübü'ne kiralanması için görüşmelere başlandığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolunda. Deneyimli futbolcunun Eredivisie'de mücadele eden Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi. İki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kaydedildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.
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