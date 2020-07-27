Oğuzhan: Sınavda birinci olmayı beklemiyordum - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde ek yerleştirme puanıyla Türkiye birincisi, eşit ağırlık türünde de 48'inci olan Oğuzhan Başak, büyük mutluluk yaşadı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde okumak isteyen Başak, birinci olmayı beklemediğini söyledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlarla sınavda dereceye giren adaylar da belli oldu. Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı okuyan Oğuzhan Başak da TYT Ek puanlı yerleştirme türünde Türkiye birincisi, eşit ağırlık türünde ise 48'inci oldu. Sonucu duyunca büyük sevinç yaşayan Başak'ın hedefi ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde okuyup avukat olmak.