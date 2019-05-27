Son Dakika Haberleri: Oğuzhan, sulama kanalında can verdi

Oğuzhan, sulama kanalında can verdi

3 saat önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, arkadaşı ile birlikte sulama kanalına giren ilkokul 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9) boğuldu.

Oğuzhan, sulama kanalında can verdi, System.String[]
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, arkadaşı ile birlikte sulama kanalına giren ilkokul 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9) boğuldu. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu küçük çocuğun cesedine ulaşılırken, yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Seydikemer'in Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman, arkadaşıyla sulama kanalına girdi. İki arkadaşın kanalda çırpındığını gören kişi, çocuklardan birini kolundan tutarak kanaldan çıkardı. Oğuzhan Sarıman ise suda akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu Sarıman'ın cesedi suya girdikleri yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kanalın içinde bulundu. 
Sarıman'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:06 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Mahallesi, Muğla, Seydikemer, Güncel
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