Oğuzhan Uğur, BabalaTv'ye katılan Kemal Kılıçdaroğlu için 'Sorulardan haberi vardı' diyen gazeteci Hakkı Öcal'a yanıt: Ayıptır yahu

Geçtiğimiz günlerde BabalaTv'ye Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu konuk olmuştu. Programın esas amacının gelen konuğa zıt görüşlü olan kişilerin katılımını sağlayıp merak edilen sorular yöneltmek olduğunu ısrarla vurgulayan sunucu Oğuzhan Uğur'a sosyal medyadan taraflı kişilerin sorular sorduğu üzerine yorumlar geldi.

OĞUZHAN UĞUR: HANİ KUL HAKKI? AYIPTIR YAHU

Gazeteci Hakkı Öcal sosyal medyadan yaptığı paylaşımına Oğuzhan Uğur tweeti alıntılayarak "Hakkı abi ? Hani Allah? Hani kitap? Hani kul hakkı? Ayıptır yahu." diyerek cevap verdi.