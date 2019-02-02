Oğuzhan Uğur: İdolüm Barış Manço
17 dakika önce
Youtuber Oğuzhan Uğur, Samsun'da hayranlarıyla bir araya geldiği programda bir hayranının sorusu üzerine idolünün Barış Manço olduğunu açıkladı.
Youtuber Oğuzhan Uğur
, Samsun
'da hayranlarıyla bir araya geldiği programda bir hayranının sorusu üzerine idolünün Barış Manço
olduğunu açıkladı. Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun'da bir AVM'de hayranlarıyla buluştu. Programdaki ekip arkadaşları Turan Oğuzhan ve Berk Uçar ile birlikte AVM'nin fast food katında hayranlarıyla buluşan Oğuzhan Uğur hayranlarının sorularını cevapladı. Her yaş aralığından olan hayran kitlesinin bütün sorularını içtenlikle cevaplayan Uğur, bir hayranın "İdolünüz var mı?" sorusuna ise, "Barış Manço. Rahmetli oldu. Çok severim" cevabını verdi. Uğur'un ekibinin seslendirdiği şarkıların ardından program sona erdi.
(Barış Gök/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:01 Kaynak: İHA
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