Son Dakika Haberleri: Oğuzhan Uğur: "İdolüm Barış Manço"

Oğuzhan Uğur: "İdolüm Barış Manço"

1 saat önce

Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun'da hayranlarıyla bir araya geldiği programda bir hayranının sorusu üzerine idolünün Barış Manço olduğunu açıkladı.

Oğuzhan Uğur:
Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun'da hayranlarıyla bir araya geldiği programda bir hayranının sorusu üzerine idolünün Barış Manço olduğunu açıkladı.

Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Yeşilyurt AVM'de hayranlarıyla buluştu. Programdaki ekip arkadaşları Turan Oğuzhan ve Berk Uçar ile birlikte AVM'nin fast food katında hayranlarıyla buluşan Oğuzhan Uğur hayranlarının sorularını cevapladı.

İdolünü açıkladı

Her yaş aralığından olan hayran kitlesinin bütün sorularını içtenlikle cevaplayan Uğur, bir hayranın "İdolünüz var mı?" sorusuna ise, "Barış Manço. Rahmetli oldu. Çok severim" cevabını verdi. Uğur'un ekibinin seslendirdiği şarkıların ardından program sona erdi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:45 Kaynak: İHA

Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Itır Esen, Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'yı İzlemeye Gitti Genç Şarkıcı Kelsy Karter, Yanağındaki Dövmenin Kalıcı Olmadığını Açıkladı

Survivor Hasan, Halka Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu Gülşah Saraçoğlu'ndan "Travesti misiniz" Diyen Takipçisine Sert Tepki: Çirkin İnsanlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:40:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğuzhan Uğur: "İdolüm Barış Manço"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]