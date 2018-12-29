Oğuzhan Uğur ile İl-Pinç Ürünleri İnceledik | At ya da Öp
1 saat önce
Oğuzhan Uğur ve çetesi ile birlikte pinç içeriği gibi at ya da öp çekmek istedik.
Oğuzhan Uğur
ve çetesi ile birlikte pinç içeriği gibi at ya da öp çekmek istedik. Ben de onu kırmadım vemasama davet ettim. Çok komik vide oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:10 Kaynak: Youtube
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