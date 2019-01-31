Oğuzhan Uğur Samsun'a Geliyor
29 dakika önce
Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun'da hayranları ile buluşacak.
Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur
, Samsun
'da hayranları ile buluşacak.
Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt
Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, 2 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de Yeşilyurt AVM'de olacak.
AVM yetkilileri, ücretsiz olan etkinliğe tüm Samsunluları davet etti. - SAMSUN
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:10 Kaynak: İHA
Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi
Defne Joy Foster'ın Annesi Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu: Dayanamıyorum Artık
Aleyna Tilki'den, Rekorunu Elinden Alan Reynmen'e Şaşırtan Yorum