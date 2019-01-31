Son Dakika Haberleri: Oğuzhan Uğur Samsun'a Geliyor

Oğuzhan Uğur Samsun'a Geliyor

29 dakika önce

Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun'da hayranları ile buluşacak.

Oğuzhan Uğur Samsun'a Geliyor, System.String[]
Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun'da hayranları ile buluşacak.

Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, 2 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de Yeşilyurt AVM'de olacak.

AVM yetkilileri, ücretsiz olan etkinliğe tüm Samsunluları davet etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Yönetmen, Oğuzhan Uğur, Samsun, Magazin
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