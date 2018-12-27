Son Dakika Haberleri: Oğuzhan Uğur 'Yılın Müzik Aralığı'nda

Oğuzhan Uğur 'Yılın Müzik Aralığı'nda

1 saat önce

Youtuber Oğuzhan Uğur, 'Yılın Müzik Aralığı' etkinliğine konuk olacak.

Oğuzhan Uğur 'Yılın Müzik Aralığı'nda, System.String[]
Youtuber Oğuzhan Uğur, 'Yılın Müzik Aralığı' etkinliğine konuk olacak.

Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), kış mevsiminin finaline sahne olan Aralık ayında ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Geçen yıl ilki gerçekleşen ve Samsun'un dört bir yanından gelen müzikseverlerin akınına uğrayan Yılın Müzik Aralığı, bu yıl da Samsun ve çevre illerde yaşayan tüm müzikseverleri, yüzde 100 müzik ve eğlence ile ağırlamaya devam ediyor.

Aralık ayı boyunca her hafta sonu düzenlenen müzik festivali 'Yılın Müzik Aralığı Tuğçe Kandemir ve Kolpa'nın ardından Oğuzhan Uğur'u ağırlıyor. Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, 29 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de mini konser ve keyifli söyleşisi ile Yeşilyurt AVM'de olacak.

AVM'den yapılan açıklamada, "Şarkıları ve çektiği videolarla milyonluk hayran kitlesine ulaşan Youtuber Oğuzhan Uğur'un keyifli sohbetini kaçırmayın" denildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:49 Kaynak: İHA

Aralık, Oğuzhan Uğur, Magazin
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