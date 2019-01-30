Son Dakika Haberleri: Oğuzhan, Yüksek Gerilim Hattında Bakım Yaparken Akıma Kapılıp Öldü

Oğuzhan, Yüksek Gerilim Hattında Bakım Yaparken Akıma Kapılıp Öldü

45 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yüksek gerilim hattında bakım yapan Oğuzhan Demirhan (21), elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

Oğuzhan, Yüksek Gerilim Hattında Bakım Yaparken Akıma Kapılıp Öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yüksek gerilim hattında bakım yapan Oğuzhan Demirhan (21), elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

Manavgat'ta, yüksek gerilim hatlarının bakımının yapıldığı firmada çalışan Oğuzhan Demirhan ve ikizi Metehan Demirhan, saat 11.30 sıralarında, bakım- onarım için Karacalar Mahallesi'ne gitti. Bakım için direğe tırmanan Oğuzhan Demirhan, elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Demirhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Demirhan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MESLEĞİNDEN 'EN SEVİLESİ İŞ' DİYE BAHSETMİŞ

Öte yandan Oğuzhan Demirhan'ın, sosyal medya hesabından çalışırken, çektirdiği çok sayıda fotoğrafı ile videosunu paylaştığı görüldü. Demirhan'ın, yüksek gerilim hattı üzerinde olduğu fotoğraflarını 'Aşkın tarifi olmaz', 'Biz yaşadıklarımızı unuttuk. Siz gördüklerinizi anlatmaya devam edin. Hayat yaşamasını bilene güzel' notlarıyla paylaşması dikkati çekti.

Oğuzhan Demirhan'ın, ayrıca yüksek gerilim hatlarında bakım yaparken çektirdiği videoda "Arkadaşlar ekmek parası kolay değil, işlerimizi böyle yapıyoruz. Tek bir duam var; can yakanların da canı yansın. En sevilesi iş" dediği duyuluyor. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

Manavgat Devlet Hastanesi, Antalya, Manavgat, Güncel
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