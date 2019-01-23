Oğuzkaan Koleji İki Kampüs Daha Açıyor

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, İstanbul Başakşehir ve Ankara İncek'te iki yeni şube daha açacaklarını söyledi.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, İstanbul Başakşehir ve Ankara İncek'te iki yeni şube daha açacaklarını söyledi.



Eğitim öğretim hayatına 1992 yılında başlayan Oğuzkaan Koleji'nin, anaokul, ilkokul, ortaokul ve anadolu lisesi düzeyinde eğitim verdiğini belirten Yılmaz, "Bugüne kadar İstanbul'da 9 ayrı kampüste eğitim veren kolej, 2019-2020 öğretim yılında iki yeni okul daha açarak okul sayısını 11'e çıkarıyor. Oğuzkaan Koleji Başakşehir şubesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve anadolu lisesi öğrencileri, Ankara İncek'te açılacak olan şubede ise anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri eğitim alacak" diye konuştu.



"FRANCHİSE SİSTEMİ HİÇ BİR OKULUMUZDA BULUNMAMAKTADIR"



Velilerden gelen yoğun talep karşısında Başakşehir ve Ankara'da şube açtıklarını söyleyen Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "Eğitim kalitemiz ve sınavlardaki üstün başarılarımız nedeniyle velilerden yeni şube açma konusunda yoğun talep almaya başladık. Başakşehir ve Ankara'da yeni şube açmaya karar verdik. Tüm okullarımız tek merkezden yönetilmekte olup franchise yönetim sistemi hiç bir okulumuzda bulunmamaktadır. Yeni okullarımızda anaokulu, ilkokul,ortaokul ve anadolu lisesi olarak eğitim verilecek ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi'nde eğitim hayatına başlayacak" dedi. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Özhaseki, Belediye Başkan Adaylarına Patladı: Ne Bu Saltanat?

Galatasaraylı Yöneticiler, Forvet Transferi İçin Gittikleri Çin'den Eli Boş Dönüyor

Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak

Şeyma Subaşı, Sevgilisi DJ Guido Senia'nın Atkısıyla İstanbul'a Döndü