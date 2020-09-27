Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu - Son Dakika

Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yetişen ve dünyada marka haline gelen "Oğuzlar 77" cevizinin marka değerinin artırılması ve tüketiciye daha yüksek standartlarda ulaştırılması amacıyla ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yetişen ve dünyada marka haline gelen "Oğuzlar 77" cevizinin marka değerinin artırılması ve tüketiciye daha yüksek standartlarda ulaştırılması amacıyla ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) verdiği hibe desteğiyle Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği tarafından 2 dönüm alan üzerine ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu. 400 bin liraya mal olan ve 600 metrekare kapalı alana sahip olan tesiste günlük 50 ton ceviz işlenecek.

Ceviz işleme ve paketleme tesisi hakkında bilgi veren Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, OKA projesinin kabulünün ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin desteği ile hayata geçecek olan tesisin tamamlanması sonrası Oğuzlar cevizinin marka değerinin daha da artacağını vurguladı. Tesisin hayata geçmesi ile birlikte coğrafi tescilli Oğuzlar cevizinin değerinin daha da artacağını ve üreticinin emek verdiği ürününü hakkıyla değerlendireceğini dile getiren Hantal, "Tesisimiz ceviz işleme, ayıklama ve paketleme ünitesi olarak hizmet verecek. Bu tesisi Oğuzlar ve ceviz üreten bölge halkının hizmetine sunmaktan son derece mutluyuz. Yeni sezonda hizmete geçecek şekilde tesisimizin kurulumunu tamamlayarak hazırlığımızı yaptık. Tesisimizin hayata geçerek hizmet verme aşamasına gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM

Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu
Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu
Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu
Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu
Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Oğuzlar, Çorum, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu - Son Dakika Ekonomi

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