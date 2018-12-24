Son Dakika Haberleri: Oğuzlar'a "Kapalı Hanımeli Pazarı" Kuruldu

Oğuzlar'a "Kapalı Hanımeli Pazarı" Kuruldu

1 saat önce

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kurulan Hanımeli Pazarı'nda, ilçeye bağlı köylerde üretilen yöresel ürünlerin satışı hedefleniyor.

Oğuzlar'a
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kurulan Hanımeli Pazarı'nda, ilçeye bağlı köylerde üretilen yöresel ürünlerin satışı hedefleniyor.

İl Özel İdaresince finanse edilen Kapalı Hanımeli Pazarı Projesi kapsamında inşa edilen 5 bölmeli, 10 tezgahlı satış alanı, hizmet vermeye başladı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Hanımeli Pazarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ateş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarın 134 metrekare alana kurulduğunu söyledi.

Pazarda ilçeye ait yöresel ürün ve el sanatlarının satışının yapılacağını ifade eden Ateş, "Bunun yanı sıra köylerimizde üretilen ürünler pazarlanacaktır. Projede emeği geçenlere Oğuzlar halkı adına teşekkür ediyorum. İlçemiz halkına hayırlı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:55 Kaynak: AA

Çorum, Oğuzlar, Güncel
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