Oğuzlar'a "Kapalı Hanımeli Pazarı" Kuruldu
1 saat önce
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kurulan Hanımeli Pazarı'nda, ilçeye bağlı köylerde üretilen yöresel ürünlerin satışı hedefleniyor.
Çorum
'un Oğuzlar
ilçesinde kurulan Hanımeli Pazarı'nda, ilçeye bağlı köylerde üretilen yöresel ürünlerin satışı hedefleniyor.
İl Özel İdaresince finanse edilen Kapalı Hanımeli Pazarı Projesi kapsamında inşa edilen 5 bölmeli, 10 tezgahlı satış alanı, hizmet vermeye başladı.
Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan
Ateş, Hanımeli Pazarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ateş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarın 134 metrekare alana kurulduğunu söyledi.
Pazarda ilçeye ait yöresel ürün ve el sanatlarının satışının yapılacağını ifade eden Ateş, "Bunun yanı sıra köylerimizde üretilen ürünler pazarlanacaktır. Projede emeği geçenlere Oğuzlar halkı adına teşekkür ediyorum. İlçemiz halkına hayırlı olsun." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:55 Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!
Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!