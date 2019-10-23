Oğuzlar cevizi Antalya'da tanıtılıyor

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği, Antalya 10. Yöresel Ürünler Fuarı'na katıldı.

Birlik Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar süresince insanlara Oğuzlar cevizini tanıtacaklarını söyledi.

Fuarda Oğuzlar ceviziyle Çorum'u temsil ettiklerini belirten Hantal, "Oğuzlar cevizinin ünü tahmin ettiğimiz boyutların üzerine çıkmış. Fuarı ziyarete gelen insanlar standımızı görünce cevizimizi tatmak istiyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyoruz." dedi.

Oğuzlar cevizini daha geniş kitlelere ulaştırmak için bu tür fırsatları iyi değerlendirdiklerini dile getiren Hantal, "Birliğimizin kuruluş amaçlarından bir tanesi cevizimizin tanıtımını yapmak. Fuarda 5 gün süreyle cevizimizi insanlara tattıracağız ve en iyi şekilde tanıtımımızı yapacağız." diye konuştu.

Oğuzlar cevizinin kıvamı, besin değeri ve dil yakmayan tadıyla ün kazandığı anlatan Hantal, verimli geçen hasat döneminin ardından tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini sözlerine ekledi.