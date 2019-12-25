Oğuzlar cevizi coğrafi işaret tescili aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Oğuzlar cevizi coğrafi işaret tescili aldı - Son Dakika Ekonomi

Oğuzlar cevizi coğrafi işaret tescili aldı

6 saat önce

Çorum'da yetiştirilen ve ünü dünyaya yayılan Oğuzlar 77 cevizi coğrafi işaret tescili aldı.

Oğuzlar cevizi coğrafi işaret tescili aldı, System.String[]

Çorum'da yetiştirilen ve ünü dünyaya yayılan Oğuzlar 77 cevizi coğrafi işaret tescili aldı.


Türkiye'deki ceviz üretimin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Oğuzlar ilçesinde halkın neredeyse tek gelir kaynağı cevizden oluşurken, ilçe ekonomisine de yıllık 15 milyon TL katkı sağlıyor. Bu yıl rekoltesi ve kalitesiyle üreticinin yüzünü güldüren ceviz, yaklaşık 15 gün süren bu zahmetli sürecin ardından paketlenen cevizler tüketicilerin beğenisine sunuluyor.


Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, göreve geldikleri günden itibaren Oğuzlar 77 cevizinin katma değerini yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.


2019 yılı içerisinde ceviz bahçesi kuracak veya ceviz dikimi yapacak olan üreticileri daha kaliteli fidanla buluşturma adına Oğuzlar 77 cevizinin mavi etiketli sertifikasyonuna geçtiklerini açıklayan Hantal, bununla birlikte Oğuzlar cevizinin katma değerinin yükseltilmesi ve vatandaşların kaliteli cevize ulaşabilmesi için coğrafi işaretleme almak için müracaatta bulunduklarını hatırlattı.


15 Kasım 219 tarihinden itibaren Türk Patent ve Marka Kurumunca Oğuzlar cevizinin bültene çıkmasını sağladıklarını açıklayan Hantal, "Önümüzdeki süreçte de coğrafi işaretlemesi bitmiş olacak. Bununla beraber kalitenin ön plana çıkması, cevizin ambalaja girmesi için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına bir proje yaptık. Yaptığımız proje onaylandı. Bunda en büyük katkısı olan Çorum valimiz Mustafa Çifti ve OKA'ya teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Oğuzlar, Türkiye, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:53 Kaynak: İHA
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