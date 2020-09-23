Oğuzlar cevizinde bu yıl rekolte düştü, kalite ve fiyat arttı - Son Dakika

Türkiye'deki ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki rekoltede yüzde 30 düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kolay kırılan ince kabuğu, dil yakmayan lezzeti ve kalitesiyle ün yapan Oğuzlar cevizinin yeni mahsulünün kısa süre içinde tezgahlarda yerini alması bekleniyor.

Henüz dalından indirilmeden alıcı bulan, bölgede "kabuğuna sığmayan lezzet" olarak adlandırılan Oğuzlar cevizi, zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor.

Dağlık yapıya sahip ilçede rakıma göre başlayan hasat süreci, 30 güne kadar çıkabiliyor.

Uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen ceviz, el yordamıyla yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kurutulan ceviz, daha sonra paketlenerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

"Rekoltedeki düşüş kaliteyi artırdı"

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine, soğuk yanması nedeniyle verim kaybı olacağı tahmin edilen cevizin fiyatının bu yıl yükseleceğini söyledi.

Rekoltedeki kaybın ceviz kalitesini olumlu etkilediğini belirten Hantal, "Hasat başladı. 5 Ekim'e kadar hasadı bitirmeyi hedefliyoruz. Zorlu bir sürecin içindeyiz. Meyvelerin soğuktan yanması dolayısıyla ceviz daha çok ara dallarda bulunuyor. Bu da hasadı zorlaştırıyor. Yaklaşık yüzde 30 rekolte kaybı olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Hantal, rekolte kaybının ceviz fiyatına yansıyacağına işaret ederek, "Bu sene verimin düşmesi nedeniyle maliyetler arttı. Geçen yıl perakende satış fiyatımız 35 lira idi. Bu yıl fiyatı 40 lira olarak düşünüyoruz. Verim az ama kalite yüksek olmasından dolayı fiyatı artırıyoruz." diye konuştu.

Oğuzlar cevizinin rakibi olmayan yerli bir cins tür olduğunun altını çizen Hantal, "Yağ oranının yüksek, beyaz rengi ve yüksek kalorili olması, bir yıl beklese bile bozulmaması, sabah sofrada yenebilmesi, ağızda acılık ya da burukluğa neden olmaması gibi sebeplerden dolayı tercih edilmektedir. Bütün bunların yanında yerli bir ürün olması da önemlidir." ifadesini kullandı.

Oğuzlar cevizinin Türk Patent ve Marka Kurumunca mart ayında tescillendiğini hatırlatan Hantal, şunları kaydetti:

"Yerli cevizimizin coğrafi işaret tescilini aldık. Dünyada rakibi olmayan Oğuzlar cevizi artık bir marka. Türkiye'deki en pahalı ceviz türü Oğuzlar cevizi. Başka türden cevizler, Oğuzlar cevizi olarak satılabiliyor. Bunun takibini yapıyoruz. Coğrafi işaret belgesi sayesinde artık ürünü etiketiyle pazarlayabileceğiz. Tüketiciler, Oğuzlar cevizi alırken ambalajında coğrafi işaret belgesi olan ürünü almalı. Oğuzlar cevizi kalitesiyle, fiyatıyla pazarda satılmaz. Pazarda Oğuzlar cevizi olarak satılan ürüne itibar edilmemeli. Bizim cevizimiz henüz dalındayken alıcı buluyor."