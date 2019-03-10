Son Dakika Haberleri: Oğuzlar'da Seçim Çalışmaları Kardeşlik Havasında Geçiyor

Oğuzlar'da Seçim Çalışmaları Kardeşlik Havasında Geçiyor

29 dakika önce

Yerel seçimin gerçekleşmesine kısa bir zaman kala Çorum'un Oğuzlar ilçesinde siyasi partilerin adayları, seçim çalışmalarını sürdürdükleri zaman içerisinde karşılaştıkları her yerde kardeşlik mesajları veriyorlar.

Oğuzlar'da Seçim Çalışmaları Kardeşlik Havasında Geçiyor, System.String[]
Yerel seçimin gerçekleşmesine kısa bir zaman kala Çorum'un Oğuzlar ilçesinde siyasi partilerin adayları, seçim çalışmalarını sürdürdükleri zaman içerisinde karşılaştıkları her yerde kardeşlik mesajları veriyorlar.

Oğuzlar Belediye Başkanlığı için yola çıkan mevcut Belediye Başkanı ve CHP adayı Orhan Ateş, AK Parti adayı Muzaffer Yıldırım ve MHP adayı Oğuz Hantal seçim çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdikleri gezilerinde karşılaştıklarında yada randevulaşarak bir araya geldiklerinde kendilerine destek veren seçmenlerine ortak paydanın Oğuzlar ilçesi olduğunu, seçimlerin ise bir yarıştan ibaret olduğunu belirterek seçim yarışının, seçimlerin gerçekleşmesiyle biteceği mesajını vermeye devam ediyorlar.

Oğuzlar Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Orhan Ate, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımında, "Ülkemizde beklediğimiz ve özlemini çektiğimiz tablo bu. Biz Oğuzlarda CHP, MHP, AKP Belediye Başkan Adayları olarak bunu sergiledik, bizler Oğuzlar'dan Tüm Türkiye'ye mesaj veriyoruz. Darısı ülkemiz genelinde bu tabloyu heryerde görmek istiyoruz. Oğuzlar kazanacak, Türkiye kazanacak, birlikte daha güçlüyüz." sözlere yer verdi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çorum, Oğuzlar, Politika
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