Oğuzlar'da Şüpheli Ölüm

Çorum'un Oğuzlar İlçesi'ne bağlı Kayı köyünde F.K. (73) yaşındaki şahıs ahırdan kaçan hayvanı yakalamak isterken hayatını kaybetti.

Çorum'un Oğuzlar İlçesi'ne bağlı Kayı köyünde F.K. (73) yaşındaki şahıs ahırdan kaçan hayvanı yakalamak isterken hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde evinin ahırdan kaçan hayvanın peşinden giden F.K. adlı yaşlı şahıs, köylüler tarafından evinin 500 metre uzağıdaki mezarlık mevkiinde ölü olarak bulundu. Yapılan ihbar üzerine köye giden jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedi bulunan F.K.'nın kaçan hayvanını yakalamak isterken dengesini kaybederek düştüğü, düşme esnasında başını taşa vurarak hayatını kaybettiğini değerlendirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan yaşlı adamın cesedi Cumhuriyet savsınını talimatı ile otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna gönderildi. - ÇORUM

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