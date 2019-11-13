Son Dakika Haberleri: Oğuzlar'da yangın
Son Dakika 3. Sayfa Oğuzlar'da yangın - Son Dakika

Oğuzlar'da yangın

6 saat önce

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyünde çıkan yangın korkuttu.

Oğuzlar'da yangın, System.String[]

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyünde çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Murat K.'ya ait evi çatısında bulunan elektrik kablosundaki kaçaktan dolayı yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangından Murat K.'ya ait evin çatısı tamamen yandı.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Oğuzlar, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor
Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğuzlar'da yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]