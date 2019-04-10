Son Dakika Haberleri: Oğuzlar Tarihinin İlk Kadın Belediye Meclis Üyesi

Oğuzlar Tarihinin İlk Kadın Belediye Meclis Üyesi

4 dakika önce

Çorum'un Oğuzlar ilçe tarihinde ilk defa bir kadın Belediye Meclis üyeliğine seçildi.

Oğuzlar Tarihinin İlk Kadın Belediye Meclis Üyesi, System.String[]
Çorum'un Oğuzlar ilçe tarihinde ilk defa bir kadın Belediye Meclis üyeliğine seçildi.

Oğuzlar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan 24 yaşındaki Büşra Karanfil, 31 Mart Belediye Meclisi seçimlerinde ilçe tarihinde ilk kadın belediye meclisi üyesi oldu. Oğuzlar Belediye Meclisi'ne 4. sıradan aday olan ve yapılan seçimler sonucunda seçilen Büşra Karanfil mazbatasını alarak görevine başladı.

'Biz mazbatamızı halkımızdan aldık'

İlçe tarihinde ilk kadın Belediye Meclisi üyesi olan Büşra Karanfil seçmenlerine resmi sosyal medya üzerinden seslenerek, "Erkek egemen bir Meclis'te kadın olmak. 5 yıl önce başlamış ve bugün yerel hizmet aşamasına gelmiş siyasi hayatım ve direnişim başka bir geleceği hep birlikte mümkün kılana dek devam edecek. Biz asıl mazbatamızı halkımızdan aldık. Bugün itibarıyla mazbatamızı almış bulunmaktayız. Allah bizi utandırmasın. Bundan sonra en büyük uğraşımız Oğuzlar'a hizmet etmek olacak. Bizi bu konuma layık gören hiç kimse mahcup olmayacak. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Herşey Oğuzlar İçin" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:51 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Çorum, Oğuzlar, Güncel
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