'Oha Diyorum!" ile Popeyes Meydan Okuması | Evde Daha Ucuz ve Kolay Popeyes Tarifi
59 dakika önce
Geçen haftalarda OHA diyorum!
Geçen haftalarda OHA diyorum! ekibinin bizden ilham alarak yaptığı Big Mac videosunu yorumlamıştım. Bunun üstüne Melih, Serdar ve Fırat'ı bizim atölyeye davet edip, mutfağımı onlara emanet ettim ve beraber Popeyes'ın en lezzetli menülerinden birini yaptık. Tabi bazı aksilikler yaşamadık değil ama beraber çok da eğlendik.?? Bakalım hambugeri, dürümü ve bageti çok daha hesaplı ve hızlı bir şekilde yapabilecek miyiz?
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:51 Kaynak: Youtube
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