OHAL başvurularının 77 bin 900'ü karara bağlandı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 başvuruyla ilgili karar verdi.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 başvuruyla ilgili karar verdi. Komisyonca 1,5 yıllık sürede başvuruların yüzde 61'i hakkında karar verilmiş oldu.

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