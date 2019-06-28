Son Dakika Haberleri: OHAL başvurularının 77 bin 900'ü karara bağlandı
Son Dakika Ekonomi Haber

OHAL başvurularının 77 bin 900'ü karara bağlandı

36 dakika önce

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 başvuruyla ilgili karar verdi.

OHAL başvurularının 77 bin 900'ü karara bağlandı, System.String[]
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 başvuruyla ilgili karar verdi. Komisyonca 1,5 yıllık sürede başvuruların yüzde 61'i hakkında karar verilmiş oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:08 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asena Atalay'ın 50 bin TL nafaka istediği davada karar verildi Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi TFF, yeni sezonun Cemil Usta sezonu olduğunu açıkladı Metrelerce yükseklikte tehlike! Ölümle burun buruna çalışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 11:44:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OHAL başvurularının 77 bin 900'ü karara bağlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]