OHAL başvurularının 77 bin 900'ü karara bağlandı
36 dakika önce
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 başvuruyla ilgili karar verdi.
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 başvuruyla ilgili karar verdi. Komisyonca 1,5 yıllık sürede başvuruların yüzde 61'i hakkında karar verilmiş oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:08
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