OHAL bitmesine rağmen uygulamaları devam mı ediyor?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve üç ay aralıklarla yedi kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL), 18 Temmuz 2018 tarihinde sona erdi. Ancak uygulamaya ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.



OHAL uygulaması kapsamında medyadan savunmaya kadar birçok alanda da yasal düzenlemeler yapıldı. 30'dan fazla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan 125 binden fazla kişi ihraç edildi, 446 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı; 1431 dernek, pek çok yayın kuruluşu kapatıldı. 18 Temmuz 2018'de kaldırılmasından bu yana gözaltı sürelerinin Sulh Ceza Hakimliklerince uzatıldığı vakalar yaşanıyor. En son ihraç hakim ve insan hakları aktivisti Büşra Taşkıran'ın iki kez gözaltı süresi uzatıldı ve 10 gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.