- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu - Son Dakika

- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu

09.01.2021 11:36

- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu Korona virüs salgını nedeniyle Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da hafta sonu sakin geçti.

- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu

Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu

TOKYO - Korona virüs salgını nedeniyle Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da hafta sonu sakin geçti. Sokağa çıkma yasağı uygulanmazken, Tokyo sokaklarında normale göre sakinlik gözlemlendi. Restoran ve benzeri çoğu işletme de hükümetin yerel saatle 20.00'de kapatma çağrısına uydu.

Covid-19 vakalarındaki rekor artış üzerine hükümetin Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal ilan ettiği Japonya'da, OHAL altındaki ilk hafta sonu sakin geçti. Tokyo sokaklarında normale göre yoğunluk gözlemlenmezken, uygulamanın odak noktası olan restoran ve benzeri işletmeler de gece saatlerinde boş kaldı. Hükümetin yerel saatle 20.00'de kapatma çağrısına uyan birçok işletme az sayıdaki müşteriyi erken uğurlamak zorunda kaldı. Covid-19 önleme tedbirlerinin de uygulandığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağı yok

Uygulama topyekün bir sokağa çıkma yasağı getirmese de birçok Tokyo sakini, yetkililerin yaptığı "gereksiz seyahatlerden kaçınma" çağrısına uydu. Normal şartlarda her gün milyonlarca kişinin kullandığı trenler ve tren istasyonları kadar şehrin popüler caddelerinde yoğunluk oluşmazken, alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında da düşüş gözlendi. Günlük ihtiyaçların karşılandığı süpermarketler ise normal faaliyetlerine devam etti.

"Saat kısıtlaması yeterli değil"

OHAL kısıtlamalarından etkilendiğini ve hizmet sektöründe çalıştığını belirten Hikaru Ozawa, "İş yerim faaliyetine OHAL nedeniyle 20.00'de son verecek. Ancak virüs yalnızca o saate kadar mı etkili? Sadece saat kısıtlamasının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Günlük yaşam tarzımızı tamamen gözden geçirmemiz gerek" şeklinde konuştu.

Tokyo'nun en ünlü alışveriş ve turizm bölgelerinden biri olan Ameyoko Caddesi'nde bir büfede çalışan Tahsin Serçal ise OHAL kararı sonrası bölgedeki insan trafiğinde ciddi düşüş olduğunu kaydetti. "İşlerimiz bayağı düştü. Gayret etmeye çalışıyoruz. Devletin verdiği imkanlar doğrultusunda her yer 1 ay boyunca 20.00'de kapatacak" diyen Serçal, bunun karşılığında hükümet sübvansiyonlardan yararlanacaklarını belirtti. Serçal, "Eşit miktarda para verildiği için küçük işletmeler muhtemelen çağrılara uyacaktır. Ancak büyük işletmeler arasında 20.00 sonrasında da işlerine devam etmek isteyenler var" dedi.

OHAL ilan edilmişti

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçtiğimiz Cuma itibariyle OHAL ilan edildiğini açıklamış, kararın 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirilmişti. Sokağa çıkma yasağı getirmeyen kararın restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanacağı belirtilmiş, bu doğrultuda söz konusu işletmelere 20.00'de kapanma çağrısı yapan hükümet çağrıya uyan firmaların devlet sübvansiyonlarından yararlanacağını açıklamıştı. Vatandaşlardan ise gereksiz seyahatlerden kaçınmaları talep edilmişti.

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 4 gün üst üste rekor kırarken, toplam enfeksiyon sayısı dün 275 bin 595'e ulaşmıştı.

- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu
- OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - OHAL ilan edilen Japonya'da sakin hafta sonu- Sokaktaki yoğunluk azaldı, erken kapatma çağrıları karşılık buldu - Son Dakika


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