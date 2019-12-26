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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300...
6 saat önce
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:00 Kaynak: AA
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı."
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