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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9...
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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:02 Kaynak: AA
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi."
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