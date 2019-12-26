OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi."

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Son dakika: FETÖ'ye destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarı 2 milyar 369 milyon lira olarak açıklandı