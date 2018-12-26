Son Dakika Haberleri: Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de...

Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de...

15 dakika önce

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de..., System.String[]
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:14 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Güncel
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