Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de...
15 dakika önce
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:14 Kaynak: İHA
Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresi Uzatıldı
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