Son Dakika Haberleri: Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresi Uzatıldı

Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresi Uzatıldı

1 saat önce

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresi Uzatıldı, System.String[]
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:52 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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