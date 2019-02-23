Ohal Kararı Sudanlıları Sokağa Döktü
1 saat önce
Sudan'da hükümetin fesh edilip 1 yıllık olağan üstü hal (OHAL) ilan edilmesi üzerine Sudan'ın başkenti Hartum'da büyük protesto gösterileri düzenlendi.
Sudan
'da hükümetin fesh edilip 1 yıllık olağan üstü hal (OHAL) ilan edilmesi üzerine Sudan'ın başkenti Hartum
'da büyük protesto gösterileri düzenlendi.
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir
'in hükümeti feshettiğini ve bir yıllık olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurmasından sonra Sudan'ın başkenti Hartum'da halk sokağa döküldü. Konuşmanın sona ermesinin ardından yüzlerce vatandaş, Hartum, Kuzey Hartum ve Omdurman'da protesto gösterisi düzenleyerek rejimin düşmesi ve El Beşir'in istifa etmesini istedi.
19 Aralık
'tan bu yana Sudan'da devam eden protestolar kapsamında vatandaşlar El Beşir'i istifaya çağırmıştı. Hükümet
, yaşanan olaylarda 31 kişinin öldüğünü duyururken İnsan Hakları İzleme Örgütü
'nün de dahil olduğu diğer kaynaklar protestolarda en az 51 kişinin öldüğünü açıklamıştı. - HARTUM
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:51 Kaynak: İHA
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