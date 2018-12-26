OHAL Komisyonu 1 yıl daha çalışacak
59 dakika önce
OHAL Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.
OHAL Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:33
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