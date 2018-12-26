Son Dakika Haberleri: OHAL Komisyonu 1 yıl daha çalışacak

OHAL Komisyonu 1 yıl daha çalışacak

59 dakika önce

OHAL Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

OHAL Komisyonu 1 yıl daha çalışacak, System.String[]
OHAL Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:33 

Ekonomi
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