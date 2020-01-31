OHAL Komisyonu: 101 bin 500 dosya karara bağlandı - Son Dakika

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 31 Ocak 2020 itibarıyla yapılan başvurulardan 10 bin 200'ünün kabul, 91 bin 300'ünün ret olmak üzere toplam 101 bin 500 dosyanın karara bağlandığını açıkladı. Geriye kalan 24 bin 800 dosyanın ise bu yıl içerisinde sonuçlandırmasının hedeflendiği belirtildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, komisyonun kuruluşuna ilişkin ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi içeren 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, 'OHAL Komisyonu Başvuru Değerlendirme Yöntemi' başlıklı bölümünde ele alınan her bir dosyada kişinin beyanlarından yola çıkarak ihraç sebeplerine dair bilgi ve belgeler esas veri kaynağından temin edilerek incelendiği, komisyonun karar değerlendirmesindeki temel yaklaşımın ise örgütün emir ve talimatına göre hareket edilip edilmediğinin tespit edilmesine yönelik olduğuna dikkati çekildi. Raporda, FETÖ tarafından mağdur edilenlerin, ortak kullanılan ADSL hatları ve yakınlara verilen cep telefonu hatları üzerinden 'ByLock' kullanılması gibi durumlarla örgütün tuzağına düşen kişilerin haklarının iadesi yönünde de çalışıldığı belirtildi. Başvuruların gerekçeli kararlarla sonuçlandırıldığı anlatılan raporda, kabul ve ret karar örneklerine de yer verildi.

KOMİSYONUN DEĞERLENDİRMEDE ELE ALDIĞI KRİTERLER

Raporda, komisyonun başvuruları değerlendirmede ele aldığı kriterler şöyle sıralandı:

"Adli soruşturma ve kovuşturma dosyalarındaki tespit ve bilgiler, FETÖ/PDY örgüt içi şifreli haberleşme programı kullanımına dair ByLock, Eagle gibi kullanıcı bilgisi, örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya 'da yeni hesap açan ve destek mahiyetinde doğrudan veya başka bir bankadan kredi çekmek suretiyle para yatırma bilgisi, FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesi ile kapatılan sendika, dernek, vakıf ve federasyon üyelik, yöneticilik bilgisi, fiili darbe davalarında yargılanma bilgisi, darbe girişimi sürecinde sözde Sıkıyönetim Atama Listesi, Bölge Komutanları Listesi ve Konsey Listesi içerisinde yer alan güvenlik personeli bilgisi, FETÖ örgütü mahrem imamlarının güvenlik personeli ile örgütsel irtibat sağlama kapsamında ankesör/ardışık aramalar tespit bilgisi, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı içerisinde örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin FETÖ örgütüne bağlılık kodlama bilgisi, güvenlik personelinin ve FETÖ mahrem yapılanmasındaki kişilerin örgütsel bağlılığının sağlanması yönünden FETÖ örgütü içinde mahrem sorumlu olan kişiler bilgisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı, Kamu Kurumları Giriş Sınavları, Komiser Yardımcılığı gibi kamu giriş sınavlarında yapılan örgütsel usulsüzlüklere ilişkin olarak soruşturma bilgisi, FETÖ örgütü mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirme sürecinde örgütsel amaçlı operasyonel GSM hattı kullanan kişiler bilgisi, örgüt içi evlilik ve işe yerleştirme hususlarında adli soruşturması bulunan kişiler bilgisi, iltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtlarına dair bilgiler, müzahir kuruluşlara yapılan mali destek, şüpheli para transferleri ve diğer mali bilgiler, örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisine dair bilgiler, kurumları tarafından yapılan inceleme, araştırma ve idari soruşturmalarda tespit edilen bilgiler."

KHK'LA TOPLAM 131 BİN 922 İŞLEM YAPILDI

FETÖ'nün mahrem yapılanması, kamu kurumlarına giriş sınavlarındaki yolsuzluklar ve örgütün kamu kurumlarındaki yapılanmasının da anlatıldığı raporda, OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle toplam 131 bin 922 işlemin yapıldığı, bunlardan 125 bin 768'inin meslekten ihraç, 270'inin yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, 3 bin 213'ünün emekli personelin rütbesinin alınması, 2 bin 761'inin ise kurum ve kuruluşların kapatılması olduğu belirtildi. Meslekten ihraç edilen 122 bin 715 kişinin başvuru yaptığı bunlardan 96 bin 176'sının sonuçlandırıldığı kaydedilen raporda, toplam kararın yüzde 78,37'sini meslekten ihraç edilenlerle ilgili olduğu belirtildi. Yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesine yönelik 164, emekli personelin rütbesinin alınmasıyla ilgili 2 bin 481, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin ise 940 başvuru (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) alındığı ifade edilen raporda tüzel başvurulardan 50'si hakkında da kabul kararı verilerek tekrar açılmasına yönelik olduğu aktarıldı.

KARAR SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Raporda, verilen karar sayısının 101 bin 500'e ulaştığı belirtilerek, bu kararlardan 10 bin 200'nün kabul, 91 bin 300'nün ret kararı olduğu belirtildi. Raporda, geriye kalan 24 bin 800 dosyanın ise bu yıl içerisinde sonuçlandırmasının hedeflendiği belirtildi.