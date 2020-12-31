OHAL Komisyonu 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı - Son Dakika

OHAL Komisyonu 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı

31.12.2020 10:42
OHAL Komisyonu 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı, System.String[]

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310'unu karara bağladı.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310'unu karara bağladı. Komisyon, bu başvurulardan 13 bin 170'ini kabul ederken, 99 bin 140 başvuruyu ise reddetti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna bugüne kadar 126 bin 630 müracaat gerçekleştirildi. Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde bugün itibariyle 112 bin 310 başvuru dosyası karara bağlandı. Bu kararlardan 13 bin 170'i kabul edilirken, 99 bin 140 başvuru ise reddedildi. Kabul kararlarından 61'i kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete kuruluşların açılmasına ilişkin oldu. Komisyon, karar vermeye başladığı 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren geçen 3 yıllık sürede başvuruların yüzde 89'unu sonuçlandırırken, 14 bin 320 başvurunun incelemesi devam ediyor. - ANKARA

Olağanüstü Hal, Emekli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OHAL Komisyonu 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı - Son Dakika


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