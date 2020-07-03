OHAL Komisyonu 126 bin 300 başvurudan 108 bin 200'ünü karara bağladı - Son Dakika

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 300 başvurudan 108 bin 200'ünün karara bağlandığını, 18 bin 100 başvurunun incelemesinin ise devam ettiğini açıkladı.



Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 300 başvurudan 108 bin 200'ünün karara bağlandığını, 18 bin 100 başvurunun incelemesinin ise devam ettiğini bildirdi. Komisyondan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma (3 bin 213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir. 03.07.2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126 bin 300'dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (108 bin 200) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 18 bin 100'dür. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 03.07.2020 tarihi itibariyle verilen karar sayısı 12 bin 200 kabul, 96 bin ret olmak üzere toplam 108 bin 200'dür. Kabul kararlarından 60'ı kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 30 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yüzde 85'i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3 bin 500 dosya için ön inceleme kararı vermiştir. Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.



Başvurucular, Komisyon internet adresindeki 'OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi' uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir. Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir." - ANKARA