Ohal Komisyonu 50 Bin 300 Başvuruyu Karara Bağladı
8 dakika önce
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, komisyona yapılan 125 bin 600 başvurudan 3 bin 700'ü kabul, 46 bin 600'ü ret olmak 50 bin 300'ünün karara bağlandığını bildirdi.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, komisyona yapılan 125 bin 600 başvurudan 3 bin 700'ü kabul, 46 bin 600'ü ret olmak 50 bin 300'ünün karara bağlandığını bildirdi. Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Bugün itibariyle komisyona 125 bin 600 başvuru yapıldı. 22 Aralık
2017'den itibaren karar verme sürecine başlayan komisyon, 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı. Başvurulardan 3 bin 700'ü kabul edilirken, 46 bin 600'ü reddedildi. Komisyon, ayrıca görev kapsamına girmeyen 2 bin 400 başvuru hakkında da ön inceleme kararı verdi. Komisyonun, 75 bin 300 başvuru için incelemeleri devam ediyor.
(Abdullah Sarica/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:56 Kaynak: İHA
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