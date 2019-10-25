Son Dakika Haberleri: OHAL Komisyonu 92 bin başvuruyu karara bağladı; 83 bin 900 ret
Son Dakika Dünya OHAL Komisyonu 92 bin başvuruyu karara bağladı; 83 bin 900 ret

OHAL Komisyonu 92 bin başvuruyu karara bağladı; 83 bin 900 ret

22 dakika önce

OHAL Komisyonu 92 bin başvuruyu karara bağladı; 83 bin ret

OHAL Komisyonu 92 bin başvuruyu karara bağladı; 83 bin 900 ret, System.String[]

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 92 binini karara bağladı.


Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 126 bin 200 müracaat yapıldı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:59 
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