OHAL Komisyonu 98 bin başvuruyu karara bağladı - Son Dakika

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyona yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünün karara bağlandığını, 28 bininin ise incelemesinin devam ettiğini bildirdi. Tanrıkulu, karara bağlanan 98 bin 300 başvurunun 9 bin 600'ünün kabul edildiğini, 88 bin 700'ünün ise reddedildiğini söyledi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu, 22 Mayıs 2017'de göreve başlayan komisyonun çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 490 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığı ifade eden Tanrıkulu, OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Tanrıkulu, komisyona 126 bin 300 başvuru olduğunu, bu başvurulardan 98 bin 300'ünün karara bağlandığını, 28 bininin ise incelemesinin devam ettiğini, bu dosyaların incelemesinin önümüzdeki yıl içinde tamamlanacağını dile getirdi. Tanrıkulu, karara bağlanan 98 bin 300 başvurunun 9 bin 600'ünün kabul edildiğini, 88 bin 700'ünün ise reddedildiğini bildirdi. Suçun şahsiliği ilkesine dikkat ettiklerine vurgu yapan Tanrıkulu, çiftlerden birine red verilirken, diğeri suçsuzsa onun başvurusunu kabul ettiklerini ifade etti.

Komisyonun, dosyaları 63 başlık altında 20'den fazla kritere göre detaylı olarak incelediğini söyleyen Tanrıkulu, haftalık karar sayısının bin 200'e kadar ulaştığını bildirdi. Tanrıkulu, başvuruların büyük bir titizlikle incelendiğini, çok sayıda kurumdan gelen bilgilerin oluşturulan sistemler üzerinde ele alındığını dile getirerek, Bank Asya'daki hesap hareketleriyle ilgili de özel bir sistem kurulduğunu, bu konuda da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 25 Aralık 2013'teki bankaya destek olunmasına yönelik talimatının ardından yapılanların incelendiğini aktardı.

"TALİMATTAN SONRA BANK ASYA'YA 2 MİLYAR 369 MİLYON LİRA YATIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Bank Asya'ya ilk destek talimatının ardından Ocak ayıdan itibaren hesap açma ve para yatırma işlemlerinin yoğunlaştığının görüldüğünü bildiren Tanrıkulu, "Ocak 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında sadece ihraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait 465 bin yeni hesap açıldığı ve örgüte destek için yatırılan para tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi. Komisyonda başvurusu bulunan yaklaşık 28 bin kişinin başka bir bankadan kredi kullandığı ve bunlardan 12 bin kişinin de söz konusu parayı Bank Asya'daki hesabına destek mahiyetinde yatırdığı belirlendi" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde etkin rol oynayan üst düzey darbecilerin de komisyona başvuruda bulunduğunu söyledi.

(İbrahim Berat Yılmaz/İHA)