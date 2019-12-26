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OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde...
6 saat önce
OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:02 Kaynak: AA
OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz."
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