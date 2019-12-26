Son Dakika › Güncel › OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: 'Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2... - Son Dakika
OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2...
6 saat önce
OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:02 Kaynak: AA
OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu: "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi."
Son Dakika Son dakika: FETÖ'ye destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarı 2 milyar 369 milyon lira olarak açıklandı Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler