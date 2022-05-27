OHAL Komisyonu başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladı - Son Dakika
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OHAL Komisyonu başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladı

27.05.2022 10:00
OHAL Komisyonu başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 127 bin 130 başvurudan 124 bin 235'ini sonuçlandırdı, Komisyonun başvuruları sonuçlandırma oranı yaklaşık yüzde 98 olarak kayıtlara geçti.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 127 bin 130 başvurudan 124 bin 235'ini sonuçlandırdı, Komisyonun başvuruları sonuçlandırma oranı yaklaşık yüzde 98 olarak kayıtlara geçti.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) 125 bin 678 kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

KHK hükümleri ile tesis edilen işlemleri değerlendirip karara bağlamak üzere 7075 sayılı Kanun ile OHAL Komisyonu kuruldu.

Toplam 127 bin 130 başvurunun yapıldığı Komisyon, 22 Aralık 2017'de karar vermeye başladı. Bugüne kadar 124 bin 235 başvuruyu karara bağlayan Komisyon, başvuruların yüzde 98'i ile ilgili karar verdi.

2 bin 895 başvurunun incelemesi ise devam ediyor.

Göreve iade sayısı 17 bini geçti

Komisyon tarafından karara bağlanan başvurulardan 17 bin 265'inde kabul, 106 bin 970'inde ret kararı verildi. Kabul kararlarından 61'i kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete kuruluşlarının açılmasına ilişkin oldu.

Göreve iade talebi kabul edilenlerin, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten iade tarihine kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarını geri alabildikleri belirtildi.

Ret kararlarının yarısından fazlası hükümlü

Komisyon tarafından 106 bin 970 başvuru dosyasında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle ret kararı verildi.

Ret kararlarının yüzde 95'inde adli soruşturma/kovuşturma bilgisi mevcutken ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı yüzde 54 olarak kayıtlara geçti.

Komisyon, ayrıca 3 bin 580 dosya için ön inceleme kararı verdi.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturuldu, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedildi. Kurumlardan intikal eden personel ve mahkeme dosyaları ile eski başvurularla toplam 496 bin 822 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

Yargı kararları takip ediliyor

Komisyon kararları, tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılıyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Komisyon kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, Komisyonun internet adresindeki "Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden başvurularının safahatı ve kararın sonucu hakkında bilgi edinebiliyor. Ayrıca Komisyonun çalışma sonuçlarının yer aldığı faaliyet raporlarına da internet adresinden erişim sağlanabiliyor.

Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, incelemeler sonucunda başvurularla ilgili bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriyor. Komisyon, yargı mercilerinin verdiği kararları da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel OHAL Komisyonu başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: OHAL Komisyonu başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladı - Son Dakika
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