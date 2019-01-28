Ohal Komisyonu Faaliyet Raporu Yayımlandı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun, göreve başladığından bu yana yaptığı çalışmaları ve karar verme sürecine dair tüm işlemlerinin rapor haline getirildiği bildirildi.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun, göreve başladığından bu yana yaptığı çalışmaları ve karar verme sürecine dair tüm işlemlerinin rapor haline getirildiği bildirildi.



OHAL Komisyonundan yapılan açıklamada, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları inceleyip karara bağlamak üzere kurulan komisyonun, bir yıllık karar verme sürecinde başvuruların yüzde 40'ını oluşturan 50 bin 300 başvuru dosyası hakkında karar verdiği hatırlatıldı.



Açıklamada, veri analiz sisteminden karar örneklerine, KHK'ler ile tesis edilen tedbir işlemi bilgilerinden kararlara ilişkin istatistiki verilere kadar tüm komisyon faaliyetlerini içeren faaliyet raporu hazırlandığı kaydedildi.



Raporun, "komisyonun çalışmaları hakkında kamuoyuna kapsamlı bilgi aktarılması" amacını taşıdığı ifade edilen açıklamada, çalışmanın yasama, yürütme, yargı ve medya temsilcileriyle de paylaşılacağı belirtildi.



Raporun tamamına "www.ohalkomisyonu@tccb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

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