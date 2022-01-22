OHAL Komisyonu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı. Komisyonun görev süresini uzatma kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

OHAL KOMİSYONUNDA 120 BİNDEN FAZLA BAŞVURU KARARA BAĞLANDI

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından KHK'lar ile 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 3 bin 213'ü rütbe alma, 2 bin 761'i kurum ve kuruluş¸ kapatma ve 270'i yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme olmak üzere toplam 131 bin 922 de tedbir işlemi uygulandı. Bu kapsamda 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılan başvuru sayısı 126 bin 783 oldu. Komisyon tarafından verilen karar sayısı 120 bin 703, incelemesi devam eden başvuru sayısı ise 6 bin 80 olarak kayıtlara geçti. 22 Aralık 2017'den itibaren karar verme surecine başlayan komisyonca 16 bin 60 başvuruda kabul, 104 bin 643 başvuruda ret kararı verildi.