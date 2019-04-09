Son Dakika Haberleri: Ohal Sonrasında Jandarmadan 131 Personel İhraç Edildi

Ohal Sonrasında Jandarmadan 131 Personel İhraç Edildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, OHAL dönemi sonrasında Jandarma Genel Komutanlığından 131 personelin ihraç edildiğini, bin 127 personelin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ohal Sonrasında Jandarmadan 131 Personel İhraç Edildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, OHAL dönemi sonrasında Jandarma Genel Komutanlığından 131 personelin ihraç edildiğini, bin 127 personelin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, OHAL dönemi sonrasında Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan personele ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından OHAL dönemi sonrası FETÖ/PDY kapsamında 131 personel ihraç edildi, bin 127 personel görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilen personelin 32'si subay, 81'i astsubay, 18'i uzman jandarma olurken, görevden uzaklaştırılan personelin 207'si subay, 705'i astsubay, 172'si uzman jandarma, 41'i uzman erbaş, 2'si memur oldu" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:21 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç "Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:29:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ohal Sonrasında Jandarmadan 131 Personel İhraç Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]