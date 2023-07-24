Ohio'da Siyahi Sürücü Teslim Oldu, Polis Köpeği Üzerine Saldırdı - Son Dakika
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Ohio'da Siyahi Sürücü Teslim Oldu, Polis Köpeği Üzerine Saldırdı

24.07.2023 14:54

Amerika'nın Ohio eyaletinde 23 yaşındaki Jadarrius Rose tır sürücüsü uzun süre kovalamaca sonucu ellerini kaldırıp teslim oldu. Teslim olmasına rağmen polis köpeğini Rose'nin üzerine saldı. Köpeğin saldırısı sonucu Rose, yaralandı. Görüntülerin yayınlanmasından sonra polise tepki yağdı. Ohio Eyalet Karayolu Devriyesi tarafından yayınlanan videoya göre, Rose elleri havada devriye memurlarının önünde durudu. Circleville Polis Departmanı'ndan bir memur, Rose'a 'yere yat ya da ısırılırsın' diye seslendi. Aynı anda karayolu devriyesinden başka bir memur Rose'a 'yanıma gel' diye bağırdı. Ancak Circleville polis memuru, Rose'un elleri havada olduğu sırada 'Köpeği salma!' diye bağıran devriye memuruna rağmen köpeği serbest bıraktı. Köpeğin kolunu ısırdığı Rose, acı içinde bağırırken diğer polisler ilk yardım çantasını alarak kendisine müdahale etti. Tekçi çeken görüntülerden sonra köpeği Ros'un üzerine salan polis hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Amerika'nın Ohio eyaletinde 23 yaşındaki Jadarrius Rose tır sürücüsü uzun süre kovalamaca sonucu ellerini kaldırıp teslim oldu.

Teslim olmasına rağmen polis köpeğini Rose'nin üzerine saldı. Köpeğin saldırısı sonucu Rose, yaralandı.

Görüntülerin yayınlanmasından sonra polise tepki yağdı.

Ohio Eyalet Karayolu Devriyesi'ne bağlı bir Motor Taşıyıcı Denetimi müfettişi, aracın "sol arka çamurluğunun eksik olduğunu" belirterek durdurmak istedi. Rose, ABD Route 35 üzerinde batıya doğru seyahat ederken, müfettiş ve yardım için çağrılan devriye memurları tarafından durdurulmak istendi.

Ohio Eyalet Karayolu Devriyesi tarafından yayınlanan videoya göre, Rose elleri havada devriye memurlarının önünde durudu. Circleville Polis Departmanı'ndan bir memur, Rose'a "yere yat ya da ısırılırsın" diye seslendi. Aynı anda karayolu devriyesinden başka bir memur Rose'a "yanıma gel" diye bağırdı.

Ancak Circleville polis memuru, Rose'un elleri havada olduğu sırada "Köpeği salma!" diye bağıran devriye memuruna rağmen köpeği serbest bıraktı.

Köpeğin kolunu ısırdığı Rose, acı içinde bağırırken diğer polisler ilk yardım çantasını alarak kendisine müdahale etti.

Tekçi çeken görüntülerden sonra köpeği Ros'un üzerine salan polis hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Siyahi sürücü ellerini kaldırıp teslim olmasına rağmen polisin üzerine saldığı köpek kollarını ısırarak yaraladı
Siyahi sürücü ellerini kaldırıp teslim olmasına rağmen polisin üzerine saldığı köpek kollarını ısırarak yaraladı
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Dünya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ohio'da Siyahi Sürücü Teslim Oldu, Polis Köpeği Üzerine Saldırdı - Son Dakika


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