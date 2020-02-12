Ohio polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ohio polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı - Son Dakika Dünya

Ohio polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı

12 dakika önce

Ohio Eyalet Polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı.

Ohio Eyalet Polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı. 25 öğrencinin bulunduğu otobüste 8 öğrenci yaralandıView on euronews

Ohio polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı

Ohio, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu
Rusya Dışişleri: İdlib'deki durumun nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi ABD ile Esed güçlerinin karşı karşıya geldiği olayda, Rus bayraklı araçlar dikkat çekti Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:45:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ohio polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]