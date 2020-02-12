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Ohio polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı
12 dakika önce
Ohio Eyalet Polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı.
Ohio Eyalet Polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı. 25 öğrencinin bulunduğu otobüste 8 öğrenci yaralandıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:33
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