Son Dakika Haberleri: Ohio)- Şoföre Saldırdı, Dayak Yedi

Ohio)- Şoföre Saldırdı, Dayak Yedi

34 dakika önce

- Şoföre saldırdı, dayak yediOHİO - ABD'nin Ohio eyaletinde genç bir yolcu, tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı.

- Şoföre saldırdı, dayak yedi

OHİO - ABD'nin Ohio eyaletinde genç bir yolcu, tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Ama saldırdığına saldıracağına da pişman oldu.
Lima bölgesinde yaşanan olayda saldırıya uğrayan şoför, kısa bir an şaşkınlık yaşasa da ardından karşı saldırıya geçti ve art arda yumruklar sallamaya başladı. Ardından da genci kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Burada da kendisini darp etmeye devam etti. Olaya çevredekiler müdahale ederken, çağrılan polis tarafları gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Güncel
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