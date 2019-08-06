Son Dakika Haberleri: Ohio Valisi'nden Yasama Meclisine silah satışlarını denetleme çağrısı
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Ohio Valisi'nden Yasama Meclisine silah satışlarını denetleme çağrısı

35 dakika önce

ABD'nin Ohio Eyalet Valisi Cumhuriyetçi Mike DeWine, ülkede yaşanan katliamlar nedeniyle yerel mahkemelerin silah edinmek isteyenlerin geçmişini araştırması gerektiğini söyleyerek Yasama Meclisini göreve çağırdı.

Ohio Valisi'nden Yasama Meclisine silah satışlarını denetleme çağrısı, System.String[]
ABD'nin Ohio Eyalet Valisi Cumhuriyetçi Mike DeWine, ülkede yaşanan katliamlar nedeniyle yerel mahkemelerin silah edinmek isteyenlerin geçmişini araştırması gerektiğini söyleyerek Yasama Meclisini göreve çağırdı.

ABD'nin El Paso ve Ohio kentlerinde 12 saat içinde düzenlenen iki silahlı sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırıların artması ve ABD'nin bu konuda dünya lideri olması, ülke genelinde tartışmalara neden oluyor. ABD'nin Ohio Eyalet Valisi Cumhuriyetçi Mike DeWine, ülke genelinde kendisine karşı yapılan baskılara karşı harekete geçmeye başladı. Vali DeWine, partisinin lider olduğu Yasama Meclisinin neredeyse tüm silah satışları için geçmiş ve sabıka kontrollerinin yapılması ve mahkemelerin ateşli silahlara erişimin kısıtlanmasına izin veren yasaları onaylaması çağrısında bulundu. Vali Mike DeWine, insanların ateşli silahlar edinme hakkını dengeleyerek Ohio Eyaleti'nin daha fazla önlem alması gerektiğini kaydetti. DeWine, "Hayat kurtarmak için bir araya gelebiliriz" dedi. - OHIO
Amerika Birleşik Devletleri, El Paso, Ohio, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:01 Kaynak: İHA
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