Ohri Ali Paşa Cami, 107 yıl sonra minaresine kavuşuyor

KUZEY Makedonya'nın Ohrid şehrinde bulunan, minaresi 107 yıl önce yıkılan Ohri Ali Paşa Camii'nin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tamamlandı. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan caminin açılışı, 28 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1573 yılında inşa ettirilen Ohri Ali Paşa Camii'nin bir kısmının 1823 yılında yıkıldığı, Belgrad veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldığı bildirildi. Caminin kayıtlara göre Ali Paşa Vakfı adına kayıtlı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: