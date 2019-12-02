Son Dakika Haberleri: Ohri'de halktan Türk heyetine: "Bizlere son yüzyılın en muhteşem 17 yılını yaşattınız"
Son Dakika Güncel Ohri'de halktan Türk heyetine: 'Bizlere son yüzyılın en muhteşem 17 yılını yaşattınız' - Son Dakika

Ohri'de halktan Türk heyetine: "Bizlere son yüzyılın en muhteşem 17 yılını yaşattınız"

6 saat önce

Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde bir kadın esnaf Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı ilgiyle karşılayarak "Bizlere son yüzyılın en muhteşem 17 yılını yaşattınız" dedi.

Ohri'de halktan Türk heyetine:

Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde bir kadın esnaf Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı ilgiyle karşılayarak "Bizlere son yüzyılın en muhteşem 17 yılını yaşattınız" dedi.


Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde bulunan ve Balkan Savaşları sırasında yıkılan Ohri Ali Paşa Camisi'nin minaresi yıllar sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyon çalışmaları kapsamında yeniden restore edildi. Restorasyonun ardından gerçekleştirilen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katılmıştı. Demrican, törene katılmak için geldiği Ohri'de çarşıyı gezerek tek tek halkla sohbet etti. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın da eşlik ettiği Demircan, Üsküp çarşısındaki esnafın sevgi gösterisi ile karşılandı. Demircan, sohbet ettiği bir vatandaşa "Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik, sevgilerini getirdik, muhabbetlerini getirdik. Kalbi yüreği burada, bizi de özellikle gönderdi ve her zaman aklında fikrinde buralarda sizler varsınız" ifadelerini kullandı.


Demircan ve Büyükelçi Kara ile sohbet eden bir vatandaş ise "Bizlere son yüzyılın en muhteşem 17 yılını yaşattınız. Sizler de bizim aklımızda fikrimizdesiniz. Biliyorsunuz ki hepimizin üzerinde bütün ümmetin bütün mazlumların yüklü var. Sizlerin gayreti ve çabaları ile iyiler gerçekleşmeye gidiyor. Hakkınızı helal edin, hepinizin üzerimizde büyük hakkınız var. Rabbim sizi, Mehmet'imizi, polisimizi korusun. Hepinizi korusun, Reis'i korusun ve Reis'i desteklemeyenleri Allah ıslah etsin" diyerek sarıldı. - OHRİ

Ahmet Misbah Demircan, Makedonya, Ohrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
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